Elezioni regionali Arci lancia l' agenda dei diritti | Esenzione Irap e assessorato che valorizzi le realtà associative

Firenzetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’agenda politica per i prossimi cinque anni, frutto di un lavoro collettivo e di un radicamento diffuso sul territorio. È il senso del documento “Appunti per la Toscana del Futuro”, elaborato da Arci Toscana e inviato ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali arci lanciaElezione regionali, Arci lancia l'agenda dei diritti: "Esenzione IRAP e assessorato che valorizzi le realtà associative" - Il documento in sedici punti chiede un impegno forte su lavoro stabile, accoglienza e legalità, ribadendo il "no" della Regione a nuove basi militari ... Riporta firenzetoday.it

Regionali, Arci propone "16 appunti per la Toscana" a candidati e candidate - In vista delle prossime elezioni regionali, Arci Toscana redige un documento da sottoporre ai candidati ... Si legge su gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Arci Lancia