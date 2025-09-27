Elezioni regionali Arci lancia l' agenda dei diritti | Esenzione Irap e assessorato che valorizzi le realtà associative
Un’agenda politica per i prossimi cinque anni, frutto di un lavoro collettivo e di un radicamento diffuso sul territorio. È il senso del documento “Appunti per la Toscana del Futuro”, elaborato da Arci Toscana e inviato ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
ELEZIONI REGIONALI Domenica 28 e lunedì 29 settembre elezione del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale. Per consentire il voto, le urne resteranno aperte il 28/09/2025 dalle 7:00 alle 23:00 ed il 29/09/2025 dalle 7:00 alle 15:00. Montelupone Vai su Facebook
?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X
Elezione regionali, Arci lancia l'agenda dei diritti: "Esenzione IRAP e assessorato che valorizzi le realtà associative" - Il documento in sedici punti chiede un impegno forte su lavoro stabile, accoglienza e legalità, ribadendo il "no" della Regione a nuove basi militari ... Riporta firenzetoday.it
Regionali, Arci propone "16 appunti per la Toscana" a candidati e candidate - In vista delle prossime elezioni regionali, Arci Toscana redige un documento da sottoporre ai candidati ... Si legge su gonews.it