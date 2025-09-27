Elezioni regionali Arci lancia l' agenda dei diritti | Esenzione Irap e assessorato che valorizzi le realtà associative
Un’agenda politica per i prossimi cinque anni, frutto di un lavoro collettivo e di un radicamento diffuso sul territorio. È il senso del documento “Appunti per la Toscana del Futuro”, elaborato da Arci Toscana e inviato ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali Marche e Valle d'Aosta, alle urne 1,4 milioni di italiani: orari, candidati - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 2025 NUOVA COLLOCAZIONE SEGGI 1/2/3 Il 12 e 13 Ottobre pv si terranno le Elezioni per il nuovo presidente della Regione ed il consiglio regionale. La presente comunicazione riguarda lo spostamento dei Seggi Elettorali in n - facebook.com Vai su Facebook
Elezione regionali, Arci lancia l'agenda dei diritti: "Esenzione IRAP e assessorato che valorizzi le realtà associative" - Il documento in sedici punti chiede un impegno forte su lavoro stabile, accoglienza e legalità, ribadendo il "no" della Regione a nuove basi militari ... Come scrive firenzetoday.it
Regionali, Arci propone "16 appunti per la Toscana" a candidati e candidate - In vista delle prossime elezioni regionali, Arci Toscana redige un documento da sottoporre ai candidati ... Da gonews.it