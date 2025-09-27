Elezioni Marche Socialcom | Acquaroli vincente se votassero i social

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro il 48% dell'ex sindaco di Pesaro. E' quanto emerge dall'analisi condotta da SocialCom che, con la piattaforma SocialData, ha analizzato lo scenario della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

elezioni marche socialcom acquaroliElezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i social - Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro i ... cn24tv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche Socialcom Acquaroli