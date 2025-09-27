Elezioni Marche e Valle d'Aosta il fac simile delle schede elettorali | simboli e come votare i candidati

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre si vota per le elezioni regionali in Valle d'Aosta e Marche. In Valle d'Aosta, si voterà solo nella giornata di 28 dalle 7 alle 23, mentre nelle Marche il voto si terrà in due giorni, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Vediamo i fac simile delle schede che verranno distribuite agli elettori per il voto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

elezioni marche valle dElezioni Marche e Valle d’Aosta, il fac simile delle schede elettorali: simboli e come votare i candidati - Domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre si vota per le elezioni regionali in Valle d’Aosta e Marche. Si legge su fanpage.it

elezioni marche valle dElezioni regionali 2025, al via con Marche e Valle d’Aosta. Decisiva la sfida Acquaroli-Ricci: chi teme l’astensione e quanto conta il fattore Gaza - Ma è il duello tra Acquaroli e Ricci a fare da ago della bilancia: gli effetti del voto nei rapporti tra FdI e Lega, e co ... firstonline.info scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche Valle D