Elezioni in Moldavia dentro la rete di troll sponsorizzata dalla Russia per influenzare il voto

Wired.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Moldavia è chiamata a elezioni. Come da tradizione per paesi che si trovano al confine tra Europa e Russia, i tentativi di Mosca di influenzare il voto sono sempre più social e digitali. Ecco come stanno agendo le cyber-truppe di Mosca. 🔗 Leggi su Wired.it

elezioni in moldavia dentro la rete di troll sponsorizzata dalla russia per influenzare il voto

© Wired.it - Elezioni in Moldavia, dentro la rete di troll sponsorizzata dalla Russia per influenzare il voto

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

elezioni moldavia dentro retePer le elezioni in Moldavia la Russia ha attivato una rete di troll per influenzare il voto. Ecco come agiscono - Come da tradizione per paesi che si trovano al confine tra Europa e Russia, i tentativi di Mosca di influenzare il voto sono sempre più social e digitali. Come scrive wired.it

Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo-Ue e filo-russi. Lo scenario politico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo- Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Moldavia Dentro Rete