Elezioni in Moldavia dentro la rete di troll sponsorizzata dalla Russia per influenzare il voto

La Moldavia è chiamata a elezioni. Come da tradizione per paesi che si trovano al confine tra Europa e Russia, i tentativi di Mosca di influenzare il voto sono sempre più social e digitali. Ecco come stanno agendo le cyber-truppe di Mosca. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Elezioni in Moldavia, dentro la rete di troll sponsorizzata dalla Russia per influenzare il voto

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

La Commissione elettorale della Moldavia ha escluso un partito della coalizione filorussa dalle elezioni parlamentari di domenica 28 settembre - X Vai su X

Le elezioni parlamentari in Moldavia potrebbero segnare una svolta decisiva nella traiettoria politica della piccola nazione dell’Europa orientale, al confine con l’Ucraina: verso l’integrazione con l’Unione Europea, come vorrebbe la presidente Maia Sandu? O - facebook.com Vai su Facebook

Per le elezioni in Moldavia la Russia ha attivato una rete di troll per influenzare il voto. Ecco come agiscono - Come da tradizione per paesi che si trovano al confine tra Europa e Russia, i tentativi di Mosca di influenzare il voto sono sempre più social e digitali. Come scrive wired.it

Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo-Ue e filo-russi. Lo scenario politico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo- Lo riporta tg24.sky.it