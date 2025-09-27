Elezioni comunali Il Movimento cinque stelle chiede spazio | Siamo stati decisivi E punta su Rettore

Alla vigilia della corsa elettorale, il clima politico a Casagiove si accende anche all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Vozza. A rivendicare un ruolo più incisivo è il Movimento 5 Stelle, che mette sul tavolo la candidatura dell’attivista Daniela Rettore, già. 🔗 Leggi su Casertanews.it

