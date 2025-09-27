Elezioni alle Seychelles | lunghe code ai seggi per scegliere il nuovo presidente

Seggi elettorali aperti alle Seychelles per le elezioni. 77.000 persone chiamate al voto per scegliere un nuovo presidente e un nuovo parlamento. Wavel Ramkalawan è in corsa per un secondo mandato. Il suo principale rivale politico Patrick Herminie del Partito Unito delle Seychelles, è un veterano del parlamento e presidente della Camera dal 2007 al 2016. Le urne aperte alle 7 del mattino: lunghe code in molti seggi elettorali. Il partito al potere, Linyon Demokratik Seselwa, ha basato la sua campagna elettorale sulla ripresa economica, lo sviluppo sociale e la sostenibilità ambientale. Se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti, i due candidati più votati si sfideranno in un ballottaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

