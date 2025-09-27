El Diablo spacca Monza | Serata perfetta | gol tre punti emozioni che mi porterò dentro per tanto tempo

All’U-Power Stadium non brilla solo il risultato, ma soprattutto il volto di Kevin Varas che oggi si prende la scena. È la partita che un giocatore sogna: combattere contro una squadra costruita per primeggiare e uscirne vincente, segnare, tra i cori dei compagni e gli applausi della gente. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it