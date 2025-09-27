El Diablo spacca Monza | Serata perfetta | gol tre punti emozioni che mi porterò dentro per tanto tempo
All’U-Power Stadium non brilla solo il risultato, ma soprattutto il volto di Kevin Varas che oggi si prende la scena. È la partita che un giocatore sogna: combattere contro una squadra costruita per primeggiare e uscirne vincente, segnare, tra i cori dei compagni e gli applausi della gente. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: diablo - spacca
Diablos - Tributo Litfiba - - facebook.com Vai su Facebook
El Diablo spacca Monza: «Serata perfetta: gol, tre punti, emozioni che mi porterò dentro per tanto tempo» - power Stadium regala il secondo successo di fila in B per il Padova e non nasconde l'emozione per il suo primo gol in questa categoria ... Secondo padovaoggi.it