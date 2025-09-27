Effetti ottici e grandi formati | la ceramica arreda
Il Cersaie non è solo il quartier generale di partnership internazionali e accordi commerciali ma, soprattutto, è una vetrina delle nuove tendenze nell’ambito della ceramica e dell’arredo bagno. Alla 42esima edizione, che si è chiusa ieri a BolognaFiere, le oltre 600 aziende espositrici hanno messo in mostra il ’saper fare’, rigorosamente made in Italy, che ha nel distretto sassolese la sua culla. Il mercato è sempre più globale e i prodotti sempre più innovativi e versatili. Del resto, la ’vecchia’ piastrella oggi non esiste più, sostituita da superfici che ‘disegnano’ spazi e ambienti, diventano materiale per l’architettura e la progettazione quando non elementi d’arredo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
