Edoardo Sarchi imprenditore italiano ucciso in Albania | svolta nel giallo tra affari e vecchie rivalità
Un imprenditore lombardo trovato morto in Albania. Il nome di Edoardo Sarchi, 44 anni, originario di Cunardo in provincia di Varese, era legato a doppio filo al mondo dell’edilizia. Da anni residente a Tirana, aveva fondato la Tegola Edilcentro, fabbrica di mattoni che gestiva insieme a soci albanesi. La mattina del 27 settembre il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel villaggio di Salari, nel comune di Tepelena, nell’Albania meridionale. Un colpo alla testa lo ha ucciso. Le prime informazioni hanno subito aperto a molteplici scenari, ma le indagini stanno progressivamente ridisegnando i contorni di un delitto intricato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: edoardo - sarchi
L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari
?Edoardo Sarchi, chi è il 44enne italiano ucciso a colpi di pistola in Albania: l'imprenditore trovato morto sul ciglio della strada
L’imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d’arma da fuoco in Albania: la Farnesina segue il caso
Albania, imprenditore Edoardo Sarchi trovato morto a Tepelena: ucciso a colpi di pistola - X Vai su X
Tragedia in Albania, Edoardo Sarchi trovato morto: chi era l’imprenditore italiano - Tragedia in Albania: il 44enne italiano, Edoardo Sarchi, trovato morto in circostanze misteriose. Scrive notizie.it
L’imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d’arma da fuoco in Albania: la Farnesina segue il caso - Le autorità albanesi hanno fatto sapere alla Farnesina di aver trovato un cittadino italiano morto in territorio albanese la scorsa notte ... Secondo fanpage.it