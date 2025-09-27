Edoardo Sarchi imprenditore italiano ucciso in Albania | svolta nel giallo tra affari e vecchie rivalità

Un imprenditore lombardo trovato morto in Albania. Il nome di Edoardo Sarchi, 44 anni, originario di Cunardo in provincia di Varese, era legato a doppio filo al mondo dell’edilizia. Da anni residente a Tirana, aveva fondato la Tegola Edilcentro, fabbrica di mattoni che gestiva insieme a soci albanesi. La mattina del 27 settembre il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel villaggio di Salari, nel comune di Tepelena, nell’Albania meridionale. Un colpo alla testa lo ha ucciso. Le prime informazioni hanno subito aperto a molteplici scenari, ma le indagini stanno progressivamente ridisegnando i contorni di un delitto intricato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

