Ecco il maestro del Futurismo Ospite inedito a Palazzo de’ Rossi C’è Giacomo Balla con tre dipinti

PISTOIA Il segno, per chi abbia familiarità con l’artista, è quello noto: le geometrie, il movimento, i dinamismi. Il tema, mare-cielo-vele. C’è un ospite inedito tra le Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi, circuito Pistoia Musei, che da sabato 27 settembre (inaugurazione alle 17 e incontro con le curatrici; prenotazione su pistoiamusei.it) accoglie tre dipinti a firma di un maestro del futurismo, Giacomo Balla, per il progetto "In visita" che da qualche tempo a questa parte porta a Pistoia opere da altre collezioni per avviare un dialogo altrimenti impossibile. A Palazzo de’ Rossi sarà possibile trovare per la prima volta insieme "Velmare" (1919), proveniente dalla Collezione Credem di Reggio Emilia, e due rari esempi di dipinti su tela d’arazzo, eseguiti intorno al 1924, appartenenti rispettivamente a Fondazione Caript e a una collezione privata, entrambi titolati dall’artista "Ballucecolormare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

