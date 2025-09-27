Ecco Il gusto che unisce Laboratorio di cibo e vita

Un laboratorio di prodotti alimentari, anche se sarebbe più corretto parlare di un laboratorio di vita. È “Il gusto che unisce“, il punto vendita in via della Pescara 44, a Perugia, dove vengono prodotti artigianalmente, e commercializzati, yogurt senza lattosio e prodotti da forno senza glutine. A realizzarli i ragazzi della Brigata Indipendente, cooperativa sociale che nasce con lo scopo di offrire opportunità di lavoro a persone con disturbi dello spettro autistico e, più in generale, con neurodivergenze e altre fragilità. Un progetto supportato dal Gruppo Grifo agroalimentare con il brand Grifo Latte, Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, Fondazione Perugia, Confcooperative Umbria e Fondosviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco “Il gusto che unisce“. Laboratorio di cibo e vita

