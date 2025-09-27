Viareggio, 27 settembre 2025 – Il viaggio come stile di vita. Come occasione non solo turistica ma anche culturale. Il viaggio che deve raccontare sogni e vita reale. Il viaggio che deve essere per tutti. E in questo caso, in questo appuntamento 2025 firmato Glamour, deve avere i giovani come protagonisti. Si è conclusa con straordinario successo la quinta edizione del Glamour Exclusive Weekend, l’evento organizzato Glamour di Viareggio che ha registrato la partecipazione di oltre 300 tra agenzie di viaggio e partner, riuniti per due giornate all’insegna di confronto, ispirazione e networking. Filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco ‘Generazione Wanderlust’, il turismo parla ai giovani con Glamour