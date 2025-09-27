Eccellenza K Sport-Urbino derby da brividi Matelica Chiesanuova è tosto
Non mancano di certo le gare interessanti in questo turno di Eccellenza presentate da Roberto Buratti, allenatore del Trodica. Montefano-Urbania: "Da un lato c’è una squadra attrezzata come l’Urbania capace di prendere pochi gol, dall’altra un Montefano che non può permettersi passi falsi, per di più in casa: X". Tolentino-Civitanovese: "La Civitanovese cerca la prima vittoria, il Tolentino è forte, è reduce da un passo falso e ha il vantaggio di giocare in casa: 1". Fermana-Osimana: "La Fermana è una buonissima squadra ma paga sul piano fisico il fatto di essere partita in ritardo, dall’altra parte c’è un’Osimana molto esperta: X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - sport
Salerno, l’Associazione Circoli Nautici della Campania rende omaggio al Circolo Canottieri Irno: un’eccellenza dello sport marino salernitano
Sport, solidarietà e rilancio turistico. L’eccellenza dell Appennino sulla Rai
Eccellenza dello sport pugliese 2024: premiato l'Hockey Club Olimpia di Torre Santa Susanna
Focus Eccellenza: alla scoperta del Nuova Florida Leggi l’articolo completo su livesportacademy.it ? @marcoredaoff - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. "K Sport-Urbino, derby da brividi. Matelica, Chiesanuova è tosto» - Non mancano di certo le gare interessanti in questo turno di Eccellenza presentate da Roberto Buratti, allenatore del ... Scrive sport.quotidiano.net
Campionato di Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo e Urbino si giocano il titolo - Al primo posto c’è la K Sport Montecchio Gallo, reduce dal successo con la Maceratese, un match che ... Riporta ilrestodelcarlino.it