EA SPORTS FC 26 è ufficiale | il nuovo capitolo punta su feedback e autenticità

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Electronic Arts Inc. (EA) ha dato il via al nuovo anno calcistico digitale con il lancio globale di EA SPORTS FC 26, ora disponibile su tutte le principali piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il debutto del titolo, che si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sports - ufficiale

EA Sports FC 26: Il Primo Trailer Ufficiale Svela le Novità del Gioco

Accordo ufficiale tra EA Sports e Comune di Napoli: lo stadio ‘Maradona’ entra nel mondo virtuale

Football Manager 26 Data Ufficiale Annunciata Da Sports Interactive

ea sports fc 26EA SPORTS FC 26 è ufficiale: il nuovo capitolo punta su feedback e autenticità - Lancio globale per la simulazione calcistica di Electronic Arts, disponibile su tutte le piattaforme con un gameplay rivisto e aggiornamenti massivi per la versione mobile ... Riporta msn.com

ea sports fc 26EA Sports FC 26 si sdoppia per accontentare tutti: la nostra recensione su PS5 - EA Sports FC 26 è l'ultimo capitolo della celebre saga di titoli sportivi dedicati al gioco più bello del mondo. Si legge su player.it

Cerca Video su questo argomento: Ea Sports Fc 26