EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 2 Ottobre

Fifaultimateteam.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 2 Ottobre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella Bundesliga che nella nostra Serie A. Nel nostro campionato è in programma il big match tra Juventus e Milan, mentre nel campionato tedesco è in programma una delle partite più importantiche si disputerà tra Borussia Dortmund e il Lipsia.

