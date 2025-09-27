ea fc 26 prediction incontri principali per le sbc del 2 ottobre

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 2 Ottobre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella Bundesliga che nella nostra Serie A. Nel nostro campionato è in programma il big match tra Juventus e Milan, mentre nel campionato tedesco è in programma una delle partite più importantiche si disputerà tra Borussia Dortmund e il Lipsia. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

