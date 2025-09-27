EA FC 26 La Carta Cornerstones Di Nico Paz E’ Trapelata Sul Web
La carta speciale Cornerstones di Nico Paz presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.99€ Prenota Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del centrocampista argentino del Como sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa o degli Obiettivi. La promo Cornerstones metterà in risalto i giocatori attorno ai quali vengono costruite le squadre: leader in campo e fuori, acquisti di giovani talenti che si sono affermati come elementi fondamentali per il successo dei loro club. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: carta - cornerstones
