La carta speciale Cornerstones di Nico Paz presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del centrocampista argentino del Como sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa o degli Obiettivi. La promo Cornerstones metterà in risalto i giocatori attorno ai quali vengono costruite le squadre: leader in campo e fuori, acquisti di giovani talenti che si sono affermati come elementi fondamentali per il successo dei loro club. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 La Carta Cornerstones Di Nico Paz E’ Trapelata Sul Web