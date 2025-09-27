E' una questione di salute e tutela del paesaggio | raccolta firme dei cittadini contro l' impianto fotovoltaico
I cittadini del quartiere Ronco a Forlì si oppongono al progetto di un impianto fotovoltaico e si sono attivati per la raccolta firme, vogliono esprimere al Comune tutta la loro contrarietà a questa ipotesi di impianto che sarebbe costruito a ridosso del quartiere residenziale."Chiediamo - si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: questione - salute
Proteggere la pelle in estate non è solo una questione estetica, ma di salute. Le creme solari consigliate dai dermatologi puntano su formule sicure. Ecco come orientarsi tra SPF, texture e ingredienti
Stefanos Tsitsipas: “Devo disintossicarmi dai social, è una questione di salute mentale”
Salute mentale femminile, un incontro a Chieti per affrontare il tema come questione collettiva
TvSei. . Salute mentale, a Chieti il convegno di Azzurro Donne Si è concluso con ampia partecipazione l'incontro pubblico "La salute mentale delle donne: una questione sistemica", promosso dal Coordinamento Provinciale Azzurro Donna Chieti di Forza Itali Vai su Facebook
Amianto: la tutela della salute pubblica non può essere demandata alla buona volontà dei singoli cittadini - La Toscana come esempio del problema nazionale: tetti in amianto non rimossi e pericoli per le future generazioni ... Si legge su ilfattoquotidiano.it