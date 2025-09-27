È una minaccia Qual è l' isola che può scatenare la guerra tra Nato e Russia
Bornholm, l’isola danese nel cuore del Baltico, torna a essere un nodo cruciale nello scontro geopolitico tra Mosca e l’Occidente. Appena una settimana fa l’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, ha accusato Copenaghen di trasformare l’isola in una minaccia diretta per la sicurezza russa e per l’ enclave di Kaliningrad. Bornholm fu occupata dall’Armata Rossa per undici mesi alla fine della Seconda guerra mondiale, e già allora rischiò di diventare sovietica. Stalin accettò poi di lasciare il controllo della Groenlandia e dell’Islanda agli anglo-americani, mantenendo i Paesi baltici nella sua sfera d’influenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
