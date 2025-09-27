È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione che mi fa stare male per dieci giorni ti portano il budino al cioccolato | così Giovanni Allevi
Non solo musica. Giovanni Allevi è pronto per tornare sotto le luci dei riflettori a ottobre, quando presenterà alla Festa del Cinema di Roma, “ Allevi – Back to Life ” che poi arriverà al cinema dal 17 novembre, con la nuova colonna sonora. Nel frattempo continuano le cure da tre anni per il mieloma. “ Sono a casa sul letto, sotto il piumone che guardo dalla finestra l’autunno che arriva, col sorriso stampato sotto l’effetto di quella infusione. – ha detto a Il Corriere della Sera – E? un farmaco potente ed efficace per la cura delle ossa. Mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
