È tornato Bagnaia! Domina la Sprint in Giappone Marquez secondo domani può essere Mondiale
Pecco ritrova il feeling con la Ducati e stravince a Motegi con quasi 3" di vantaggio sul compagno di team, che adesso ha 191 punti sul fratello Alex, decimo. Anche Acosta sul podio.
Bagnaia ritrova il sorriso: "Tornato a essere padrone della moto. Oggi il passo era da podio"
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia è tornato, pole a Motegi! Alle 8.00 la Sprint Race
Quartararo e Oliveira portano le Yamaha al 4° e 5° posto, 6ª la Honda con Marini. Bagnaia è 9°. Mir è tornato in sella e ha chiuso il turno con il 10° tempo
(TORNA) MARC MARQUEZ! Il 93 in rosso si prende le pre qualifiche di Misano che vedono rinascere Pecco Bagnaia finalmente tornato in top5 (con forcellone GP25). Ottimo, e non è mai facile per lui il venerdì, Marco Bezzecchi che chiude P2 appena dietro
Marc Marquez su Ducati ufficiale domina le prequalifiche del Gran Premio di San Marino a Misano classe MotoGp.