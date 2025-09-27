È scontro sulla sicurezza | La sinistra minimizza Ma servono idee e risorse

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicurezza ancora al centro del confronto politico. Un tema attualissimo. Sul quale prema la parola il consigliere regionale Alessandro (FdI) e portavoce dell’opposizione. "Da sempre abbiamo sottolineato la necessità di una maggiore attenzione verso la sicurezza dei cittadini – attacca Capecchi –. La sinistra ha sempre minimizzato e oggi Giani scopre il problema, proponendo una improbabile polizia regionale, che secondo lui dovrebbe controllare le guide turistiche, mentre invece si schiera contro i Cpr che servono a evitare che criminali irregolari circolino pericolosamente sul nostro territorio, in attesa di essere rimpatriati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

