È morto Marco Graziosi il cantante raccoglieva fondi per i piccoli malati oncologici del Gemelli
È morto oggi, sabato 27 settembre a 52 anni, al termine di una lunga malattia, Marco Graziosi cantautore noto per aver fondato la Rino Gaetano Band.È morto Marco GraziosiL’artista era da tempo alle prese con un tumore, scoperto a cavallo tra il 2023 e il 2024. Una malattia che Graziosi ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Addio a Marco Graziosi, cantautore reatino fondatore della Rino Gaetano Band - Il cantautore sabino, fondatore della Rino Gaetano Band, si è spento stamattina a 52 anni dopo lunga ... Segnala ilmessaggero.it