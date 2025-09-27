È morto Marco Graziosi il cantante raccoglieva fondi per i piccoli malati oncologici del Gemelli

Romatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto oggi, sabato 27 settembre a 52 anni, al termine di una lunga malattia, Marco Graziosi cantautore noto per aver fondato la Rino Gaetano Band.È morto Marco GraziosiL’artista era da tempo alle prese con un tumore, scoperto a cavallo tra il 2023 e il 2024. Una malattia che Graziosi ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - marco

L’ultimo commosso addio a Stagi, morto in montagna: “Sulle vette Marco trovava la gioia”

‘Ganasha’, chitarrista virtuoso. Marco Frosini è morto a 74 anni

Marco Giallini all’Ischia Film Festival: “Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino”

200 morto marco graziosiAddio a Marco Graziosi, cantautore reatino fondatore della Rino Gaetano Band - Il cantautore sabino, fondatore della Rino Gaetano Band, si è spento stamattina a 52 anni dopo lunga ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Marco Graziosi