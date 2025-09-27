E' morto l' illustratore Andrea Rauch Viveva nell' Aretino aveva ideato il simbolo politico dell' Ulivo

È morto il designer e illustratore Andrea Rauch. Aveva 77 anni, era nato nel 1948 a Siena ma da anni viveva a San Giovanni Valdarno. Si è spento ieri sera, venerdì 26 settembre, all’ospedale della Gruccia. “È stato un importante designer e illustratore, figura di rilievo della cultura visiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it