E' morto l' illustratore Andrea Rauch Viveva nell' Aretino aveva ideato il simbolo politico dell' Ulivo

È morto il designer e illustratore Andrea Rauch. Aveva 77 anni, era nato nel 1948 a Siena ma da anni viveva a San Giovanni Valdarno. Si è spento ieri sera, venerdì 26 settembre, all'ospedale della Gruccia. "È stato un importante designer e illustratore, figura di rilievo della cultura visiva.

