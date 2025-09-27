È morto il nonno di Emma | Ciao Leandro Salutami papà La cantante condivide una foto sui social

Lutto in casa di Emma Marrone. La cantante ha condiviso nelle stories di Instagram un post con la foto in bianco e nero del nonno scomparso a 92 anni.“Ciao nonno Leandro. Salutami papà”, sono le parole affettuose dedicate e il riferimento è a Rosario, venuto a mancare nel 2022. Nella storia precedente l’artista ha condiviso il nuovo brano inedito del suo collega e amico Olly dal titolo “Buon Trasloco”, che parla appunto di assenze e dipartite: “ Divertiti, Ascoltami. Io ti voglio bene pure se non torni se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni. O se passi solo quando ti ricordi “. Il padre di Emma, Rosario, si è spento all’età di 66 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto il nonno di Emma: “Ciao Leandro. Salutami papà”. La cantante condivide una foto sui social

In questa notizia si parla di: morto - nonno

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno Domenico mentre sono in tour: “Sei stato un maestro di educazione”

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno: “Sei stato maestro di eleganza”

Laura Pausini prende in braccio una bimba. Interviene la madre: "Le è appena morto il nonno", la risposta della cantante

"Mio padre a 14 anni faceva il muratore, il piastrellista. Mio nonno era morto presto e papà ha sempre lavorato perché, essendo il più grande di 4 figli, toccava a lui prendersi in carico la famiglia. Mia mamma lavorava in questa stireria però non portava a casa t - facebook.com Vai su Facebook

Modric ha 40 anni: il nonno morto in guerra, il soprannome, la somiglianza e le cose che non sapete di lui - X Vai su X

Emma Marrone, morto il nonno Leandro. L'addio commosso: «Salutami papà» - La cantante ha reso noto sul suo profilo Instagram la perdita del nonno Leandro a cui era molto affezionata. Da msn.com

Chi era Leandro, il nonno di Emma Marrone: il dolore della cantante e il ricordo di una figura speciale - E oggi, per Emma Marrone, è un giorno che lascia il segno: si è spento il nonno Leandro, una figura silenziosa ma fondamentale nella vita della ca ... Lo riporta alphabetcity.it