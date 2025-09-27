È morto il nonno di Emma | Ciao Leandro Salutami papà La cantante condivide una foto sui social

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto in casa di Emma Marrone. La cantante ha condiviso nelle stories di Instagram un post con la foto in bianco e nero del nonno scomparso a 92 anni.“Ciao nonno Leandro. Salutami papà”, sono le parole affettuose dedicate e il riferimento è a Rosario, venuto a mancare nel 2022. Nella storia precedente l’artista ha condiviso il nuovo brano inedito del suo collega e amico Olly dal titolo “Buon Trasloco”, che parla appunto di assenze e dipartite: “ Divertiti, Ascoltami. Io ti voglio bene pure se non torni se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni. O se passi solo quando ti ricordi “. Il padre di Emma, Rosario, si è spento all’età di 66 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

