È lui il migliore della Serie A | Borghi non ha dubbi ‘snobbati’ i giocatori del Napoli
Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso su chi, secondo il suo punto di vista, è il miglior giocatore dell’intera Serie A. Cresce l’attesa per la sfida contro il Milan in casa Napoli, con l’ambizione di lanciare un ulteriore segnale a tutta la concorrenza, oltre che ai rossoneri stessi. In queste ore, Antonio Conte è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione ( clicca qui per le ultimissime sulle probabili ), considerando le molteplici defezioni nel reparto difensivo. Quest’oggi, intanto, il pareggio della Juve contro l’Atalanta ha regalato al Napoli la consapevolezza di chiudere la giornata, in ogni caso, da prima in classifica (nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere agganciato solo dal Milan stesso e dalla Roma). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
