È la rivelazione della Serie A il Napoli si mette in prima fila | colpo a sorpresa?

Il campo sta monopolizzando l’attenzione in queste settimane, ma in casa Napoli un occhio è rivolto anche al futuro: occhio alle mosse di mercato sotto traccia da parte del direttore Giovanni Manna. Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’attesissima sfida tra il Milan e il Napoli, non decisiva per lo Scudetto ma che potrebbe dare un indirizzo importante a quella che potrà essere la lotta al vertice. Gli azzurri si presentano a questo appuntamento con non pochi problemi, così come preannunciato da Antonio Conte nella conferenza stampa odierna ( clicca qui per leggere le sue dichiarazioni ), ma l’intenzione è quella di andare oltre le difficoltà e tirare fuori ancora una volta quel carattere che è il marchio di fabbrica della mentalità della squadra che ha vinto il campionato, nella scorsa annata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

