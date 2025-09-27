È il Tomahawk l' arma decisiva che Trump potrebbe dare a Kyiv
Secondo il quotidiano britannico Daily Telegraph, l'arma "decisiva" che Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto a Donald Trump per essere sicuri che Vladimir Putin accetti infine di negoziare un.
Il presidente ucraino ha dichiarato alla controparte americana che il sistema d'arma ad alta tecnologia avrebbe contribuito a portare Putin al tavolo dei negoziati per discutere un accordo di pace.
Il presidente ucraino ha dichiarato alla sua controparte americana che il sistema d'arma ad alta tecnologia, in grado di colpire scansandol'intercettazione dei nemici, avrebbe contribuito a portare Vladimir Putin altavolo dei negoziati per discutere un accordo di