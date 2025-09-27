È il Tomahawk l' arma decisiva che Trump potrebbe dare a Kyiv

Ilfoglio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il quotidiano britannico Daily Telegraph, l’armadecisiva” che Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto a Donald Trump per essere sicuri che Vladimir Putin accetti infine di negoziare un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

200 il tomahawk l arma decisiva che trump potrebbe dare a kyiv

© Ilfoglio.it - È il Tomahawk l'arma decisiva che Trump potrebbe dare a Kyiv

In questa notizia si parla di: tomahawk - arma

Cerca Video su questo argomento: 200 Tomahawk Arma Decisiva