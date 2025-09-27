È grande festa per Il Bernareggi | apertura gratuita per il museo diocesano

Riapre “Il Bernareggi’, il nuovo Museo Diocesano in Città Alta, e Bergamo è in festa. Sabato 27 settembre ha ufficialmente aperto le sue porte il museo. Dopo l’imponente intervento di recupero e valorizzazione dell’antico Palazzo Vescovile, nel cuore di Città Alta, “il Bernareggi” è stato inaugurato con una grande festa che ha richiamato oltre mille persone. Ad accogliere gli ospiti, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi insieme a Giuseppe Giovanelli, presidente Fondazione Adriano Bernareggi e don Davide Rota Conti, direttore Ufficio Beni Culturali, Pastorale della Cultura e Comunicazioni Sociali Diocesi di Bergamo, direttore Museo Diocesano Adriano Bernareggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

