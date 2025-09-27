In diretta si è anche parlato di Manu Koné, centrocampista francese della Roma che continua a strappare consenso. Il suo difetto? Segna troppo poco Nelle consuete giornaliera di TvPlay in onda su YouTube si è anche parlato di Manu Koné. Il centrocampista della Roma piace praticamente a tutti, peccato però che il francesca ha pochissimo feeling con il gol. E’ forte ma segna poco, cambia TUTTO per Manu Koné La riflessione fa il giro del web – TvPlay.it Roberto Breda, però, è sicuro che adesso rispetto al passato è più facile “insegnare” ad un calciatore a far gol, anche se quest’ultimo non lo ha propriamente nel sangue. 🔗 Leggi su Tvplay.it

