È finita dopo un anno La coppia vip italiana si è lasciata all’improvviso | notizia choc per i fan

La favola d’amore della coppia vip italiana potrebbe essere già finita. Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, i due che avevano fatto sognare i fan con dediche appassionate e apparizioni pubbliche sempre più frequenti si sarebbero lasciati all’improvviso, senza dare spiegazioni. Un fulmine a ciel sereno, considerando che fino a poche settimane fa i due condividevano foto e parole piene di sentimento. Da un po’ di tempo non appaiono più insieme, né sui social né in uscite pubbliche. Un silenzio che ha alimentato i sospetti e che oggi sembra trovare conferma nelle indiscrezioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: finita - dopo

Laerte e Fabio morti dopo lo scontro tre le due moto: una “gara” finita male?

VIDEO / Tim Burton e Monica Bellucci, relazione finita dopo due anni

Gloria e Guido di Uomini e Donne si sono lasciati, l’annuncio dopo pochi mesi insieme: “La storia è finita”

Hanno 20, 30 anni. Alcuni anche meno. Corrono in centro dopo il lavoro o appena finita la scuola. Li abbiamo intervistati Vai su Facebook

Spinazzola dopo Napoli-Pisa: "Sul 3-1 era finita, basta un regalo e si riaccende tutto" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Dopo 200 anni di estinzione, questo raro uccello è tornato a volare nel Kent grazie a un progetto di reintroduzione - Per la prima volta dopo oltre due secoli, un esemplare di gracchio corallino è nato e ha preso il volo in libertà nel Kent, precisamente nei pressi del Castello di Dover. Da greenme.it

Dopo 200 anni, il DNA dei capelli di Beethoven rivela una sorpresa (lo studio) - Grazie a una ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology, la scienza ha fatto un passo avanti nella comprensione della morte di Ludwig van Beethoven. Riporta huffingtonpost.it