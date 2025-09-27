Di questi Mondiali di ciclismo in Ruanda, a lungo, si è parlato più delle assenze che delle presenze. Quasi fosse di maggior interesse sapere chi in Africa non ci sarebbe andato per un motivo o per l’altro. La settimana iridata si era trasformata così in una rassegna di giustificazioni e di autoassoluzioni. C’è chi aveva ammesso che non sarebbe andato a Kigali perché il percorso era troppo duro, chi aveva sottolineato il rischio malaria, chi aveva assecondato la propria federazione nazionale che spiegava che non c’erano soldi a sufficienza perché i viaggi per l’Africa costavano troppo. Poi, con uno sforzo di originalità, c’è chi ha spiegato la scelta di non partecipare con decine di altri perché. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel