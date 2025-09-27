E dopo l’odio immancabile la violenza
Il tempo di asciugare le lacrime per l’assassinio di Charlie Kirk e gli italiani che vivono nelle grandi città, con la pregevole eccezione della capitale, hanno ricominciato a lacrimare, ma per i lacrimogeni e le fiamme dei cassonetti incendiati da coloro che, illuminati dall’odio, e sicuramente contro qualche fascista, che tanto gli puoi fare qualsiasi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: dopo - odio
Il piromane delle volanti, l'odio verso lo polizia e la giustizia dopo un processo. Ecco perché ha agito
Jason Momoa si rade la barba dopo sei anni e rivela: «Lo odio» [VIDEO]
“Dopo un litigio ho mandato via mio figlio che mi ha spedito messaggi d’odio. Mai avrei immaginato che vendesse la mia casa”: Corinne Clery in tribunale
«Sono in tanti che quando vedono me o altri con disabilità dicono “poverini”». Due anni dopo la vittoria di Italia's Got Talent la 18enne umbra si racconta tra l'odio social che ha ricevuto, il suo film, il talent in Spagna e l’erasmus a Malta - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’omicidio di Kirk, Meloni ha detto: in Italia c’è il business dell’odio. C'è il business dell’odio? @robertosaviano a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: https://raiplay.it/video/2025/09/Il-cavallo-e-la-torre---Puntata-del-23092025-c590d95a-f9c8-4549-baab - X Vai su X
Violenza sessuale su 12enne: arrestato dopo il bagno in mare - Violenza sessuale aggravata su un minore è questa l'accusa che ha portato in carcere un 34enne, arrestato dai carabinieri di Rimini. Scrive rainews.it