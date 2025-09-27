E dopo l’odio immancabile la violenza

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo di asciugare le lacrime per l’assassinio di Charlie Kirk e gli italiani che vivono nelle grandi città, con la pregevole eccezione della capitale, hanno ricominciato a lacrimare, ma per i lacrimogeni e le fiamme dei cassonetti incendiati da coloro che, illuminati dall’odio, e sicuramente contro qualche fascista, che tanto gli puoi fare qualsiasi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

