È di Anton il corpo ritrovato nel Trasimeno

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riconosciuto, ieri mattina, dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Il giovane era insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, quando è caduto nel lago, scomparendo rapidamente alla vista degli amici che non sono riusciti a recuperarlo. Il dispositivo di ricerche si è rapidamente attivato, ma senza successo. Da Ancona erano arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che per giorni si erano ripetutamente immersi alla ricerca del giovane, mentre lungo la costa si erano alzati in volo anche i droni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

200 di anton il corpo ritrovato nel trasimeno

© Lanazione.it - È di Anton il corpo ritrovato nel Trasimeno

In questa notizia si parla di: anton - corpo

&#200; di Anton il corpo ritrovato nel Trasimeno - È stato riconosciuto, ieri mattina, dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Si legge su lanazione.it

200 anton corpo ritrovatoTrasimeno, il corpo ritrovato è di Anton Lyubeev: la madre conferma - &#200; di Anton Lyubeev, 27enne estone disperso da una settimana, il corpo riaffiorato mercoledì pomeriggio dalle acque del lago Trasimeno nei pressi di Borghetto di Tuoro. Riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Anton Corpo Ritrovato