È di Anton il corpo ritrovato nel Trasimeno

È stato riconosciuto, ieri mattina, dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Il giovane era insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, quando è caduto nel lago, scomparendo rapidamente alla vista degli amici che non sono riusciti a recuperarlo. Il dispositivo di ricerche si è rapidamente attivato, ma senza successo. Da Ancona erano arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che per giorni si erano ripetutamente immersi alla ricerca del giovane, mentre lungo la costa si erano alzati in volo anche i droni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it