E’ arrivato l’autunno in Toscana Meteo instabile poi l’impulso freddo dalla Russia Ma dal 5 si cambia ancora?

Firenze, 27 settembre 2025 – Qualcuno ha già iniziato a mettere mano ai capi più pesanti, altri non si rassegnano alla fine del caldo. Le temperature in Toscana, dopo i violenti nubifragi dei giorni scorsi, sono già di qualche grado sotto la media del periodo, ma la notizia è che da qui alla seconda metà della prossima settimana potrebbero calare ancora. Le previsioni degli esperti, infatti, prevedono un impulso di aria fredda dalla Russia, un primo vero assaggio di autunno che a partire dalla giornata di giovedì potrebbe far scendere ulteriormente la colonnina di mercurio. Weekend instabile, poi migliora.

