E adesso lo dico Alessandro Basciano ancora contro Sophie Codegoni | accuse gravi

Due settimane fa il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato da Alessandro Basciano, confermando così il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni e imponendo contestualmente l'applicazione del braccialetto elettronico. Un provvedimento immediato, che ha segnato un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e mediatica dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, già al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi. Con il dispositivo addosso, Basciano non ha rinunciato alle sue apparizioni pubbliche e giovedì scorso si è presentato negli studi de La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani, per raccontare la sua versione.