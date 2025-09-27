E adesso lo dico Alessandro Basciano ancora contro Sophie Codegoni | accuse gravi

Caffeinamagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due settimane fa il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato da Alessandro Basciano, confermando così il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni e imponendo contestualmente l’applicazione del braccialetto elettronico. Un provvedimento immediato, che ha segnato un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e mediatica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, già al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi. Con il dispositivo addosso, Basciano non ha rinunciato alle sue apparizioni pubbliche e giovedì scorso si è presentato negli studi de La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani, per raccontare la sua versione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adesso - dico

De Laurentiis: «A 34 anni mi sentii abbastanza maturo per dire: adesso si fa come dico io. Ed è andata piuttosto bene»

“Lo dico con orgoglio: faccio la mia porca figura. Prima ero grassa, adesso sono troppo magra. Non va mai bene niente”: lo sfogo di Elettra Lamborghini

Lungarotti contrattacca: "Adesso dico la mia verità"

adesso dico alessandro bascianoAlessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Ci sono stati insulti”/ Poi lancia un’accusa all’ex - Alessandro Basciano, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, parla di Sophie Codegoni e rivolge un'accusa all'ex compagna. ilsussidiario.net scrive

adesso dico alessandro basciano“Ricorso respinto” Adesso basta, si mette male per Alessandro Basciano: Sophie ancora nell’incubo - Alessandro Basciano affronta gravi accuse di stalking e il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni, con braccialetto elettronico e nuove misure legali in ... Scrive bigodino.it

Cerca Video su questo argomento: Adesso Dico Alessandro Basciano