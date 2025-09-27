Dying Light | The Beast Digital Foundry analizza il gioco su PS5 PS5 Pro ed Xbox Series X|S
Dying Light: The Beast è stato messo sotto la lente di Digital Foundry, che ha pubblicato una nuova analisi tecnica sulle performance del gioco su console di nuova generazione. Il report risulta particolarmente interessante perché va a correggere alcune stime precedenti circolate online, in particolare quelle dello youtuber ElAnalistaDeBits, che parlava di crolli estremi della risoluzione fino a 540p. In realtà, i test di Digital Foundry mostrano dati più incoraggianti, confermando un quadro generale solido per tutte le piattaforme. Su PS5 e Xbox Series X il titolo si assesta su una risoluzione dinamica intorno ai 1080p, con un minimo rilevato di 972p. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: dying - light
Bober il castoro dà il via alla campagna Castor Woods per Dying Light: The Beast
Dying light: avventura nell’orrore di una natura infestata dai zombie
Chimeras in dying light: come sconfiggere la bestia
Techland ha pubblicato l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Dying Light: The Beast, che è stato accolto con voti molto positivi. Vai su Facebook
Dying Light: The Beast | Guida: come salvare la partita http://dlvr.it/TNH7RY #DyingLight #DyingLightTheBeast #GuidaVideogiochi #Videogiochi #Gaming - X Vai su X
Dying Light: The Beast - La serie a base di zombie targata Techland torna alle sue origini, riproponendo il protagonista del primo capitolo e un approccio compatto e lineare: la recensione di Dying Light: The Beast. Da multiplayer.it
Dying Light The Beast: il primo hotfix risolve i problemi segnalati dai giocatori - 1 di Dying Light The Beast è disponibile su PC: corretti i problemi di pioggia al chiuso e risolti altri bug. Lo riporta vgmag.it