Dying Light | The Beast Digital Foundry analizza il gioco su PS5 PS5 Pro ed Xbox Series X|S

27 set 2025

Dying Light: The Beast è stato messo sotto la lente di Digital Foundry, che ha pubblicato una nuova analisi tecnica sulle performance del gioco su console di nuova generazione. Il report risulta particolarmente interessante perché va a correggere alcune stime precedenti circolate online, in particolare quelle dello youtuber ElAnalistaDeBits, che parlava di crolli estremi della risoluzione fino a 540p. In realtà, i test di Digital Foundry mostrano dati più incoraggianti, confermando un quadro generale solido per tutte le piattaforme. Su PS5 e Xbox Series X il titolo si assesta su una risoluzione dinamica intorno ai 1080p, con un minimo rilevato di 972p. 🔗 Leggi su Game-experience.it

