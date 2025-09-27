Due uomini pestati e accoltellati nella notte a Motta Visconti | si cercano gli aggressori

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte un 34enne e un 41enne sono stati aggrediti a Motta Visconti, nell'hinterland milanese. Il primo ha riportato diversi traumi dopo essere stato picchiato a mani nude, mentre il secondo è stato portato in ospedale in codice giallo dopo essere stato accoltellato. I Carabinieri stanno cercando di risalire all'identità degli aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomini - pestati

Ferrandina, accoltella due uomini: arrestato - A riportare le conseguenze più serie, un 34enne con precedenti per droga. Si legge su rainews.it

Milano, accoltella due uomini dopo frasi volgari alla fidanzata: arrestato 55enne in zona Mecenate - A Milano, un 55enne ha accoltellato due uomini che avevano rivolto frasi volgari alla sua fidanzata. Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Due Uomini Pestati Accoltellati