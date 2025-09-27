Due miliardi del Pnrr per l’agricoltura 4.0

Il governo rimedia ai tagli scriteriati dell’Ue al settore. Il ministro Francesco Lollobrigida: «Con questi fondi vogliamo sostenere le filiere». Coldiretti in piazza con 20.000 produttori di grano preoccupati da import selvaggio e prezzi bassi. Roma stanzia ulteriori aiuti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Due miliardi del Pnrr per l’agricoltura 4.0

In questa notizia si parla di: miliardi - pnrr

L’allarme dell’Anm per i ritardi sul Pnrr: “Rischio concreto di perdere miliardi, ma Nordio pensa a separare le carriere”

Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza

Fs, investimento da 2,5 miliardi. Col Pnrr rimodernate 21 linee

Pnrr, nuova revisione da 14 miliardi. Fondi totali non cambiano - X Vai su X

Il monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza resta cruciale. Secondo Openpolis sono 298 mila i progetti attualmente osservabili sulla piattaforma OpenPNRR.it, con un valore complessivo di 228 miliardi di euro. La rubrica “OpenPolis: numeri alla - facebook.com Vai su Facebook

Pnrr 2025: due miliardi in più per l’agricoltura italiana e le filiere - Il Pnrr aumenta di 2 miliardi le risorse per l’agricoltura: i Contratti di filiera raddoppiano il budget, mentre il Parco Agrisolare punta a 1,7 GW. Scrive italiaatavola.net

Pnrr, revisione da 14 miliardi. Foti: «Non ci saranno tagli» - A beneficiarne saranno soprattutto l’industria e l’agricoltura, le opere contro il dissesto idrogeologico, mentre sono stati blindati gli 1,2 miliardi per la costruzione ... Come scrive ilmessaggero.it