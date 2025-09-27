due big del jazz per il tributo a pino daniele

Un trionfo per ricordare lo stile inconfondibile del cantautore e poeta della melodia napoletana Pino Daniele al Teatro Guglielmi con l’atteso concerto ’Il cielo è pieno di stelle’. Protagonisti due big del panorama musicale come Fabrizio Bosso, alla tromba, e Julian Oliver Mazzariello, al pianoforte. L’appuntamento va a impreziosire una programmazione carica di spessore culturale festival MutaMenti alla sua IX edizione. Un ventaglio dei brani di Pino Daniele partendo da ’Je so’ pazzo’ e ’Quando’. Proprio dopo questa interpretazione Bosso ha spiegato a un pubblico completamente soggiogato dalla loro performance:"Abbiamo deciso di fare questo concerto 3 anni fa, perché io e Mazzariello siamo innamorati della sua musica e abbiamo deciso di provare senza cantarla, una grande responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

