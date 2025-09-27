Due anni di vita Giovanni Allevi quelle parole terribili
Da tre anni, il compositore Giovanni Allevi convive con un mieloma multiplo. Un percorso difficile che ha deciso di condividere pubblicamente con i suoi follower, trasformando il dolore in un racconto intimo e ispiratore. In un’intervista al Corriere della Sera, Allevi parla della sua esperienza tra ospedali, flebo e musica, con la delicatezza e la lucidità di chi ha scelto di affrontare la malattia con coraggio e consapevolezza. «È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato », scrive sui social. Ed è proprio da questo dettaglio semplice e quotidiano che parte il dialogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
