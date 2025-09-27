Due anni di vita Giovanni Allevi quelle parole terribili

Thesocialpost.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre anni, il compositore Giovanni Allevi convive con un mieloma multiplo. Un percorso difficile che ha deciso di condividere pubblicamente con i suoi follower, trasformando il dolore in un racconto intimo e ispiratore. In un’intervista al Corriere della Sera, Allevi parla della sua esperienza tra ospedali, flebo e musica, con la delicatezza e la lucidità di chi ha scelto di affrontare la malattia con coraggio e consapevolezza. «È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato », scrive sui social. Ed è proprio da questo dettaglio semplice e quotidiano che parte il dialogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

due anni di vita giovanni allevi quelle parole terribili

© Thesocialpost.it - “Due anni di vita”. Giovanni Allevi, quelle parole terribili

In questa notizia si parla di: anni - vita

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Superman della dcu riporta in vita una tendenza cinematografica dc di 47 anni

Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre

due anni vita giovanni“Mi hanno dato due anni di vita” – Giovanni Allevi parla della malattia e delle cure che lo “sbarellano” - Il musicista parla delle cure a cui si sottopone per il mieloma multiplo e del documentario su di lui, in uscita a breve. Segnala msn.com

due anni vita giovanniCome sta oggi Giovanni Allevi: «Mi danno due anni di vita, ogni volta il dolore alle ossa aumenta» - La forza di Giovanni Allevi è inesauribile. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Anni Vita Giovanni