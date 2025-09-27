Ducati dà retta a Bagnaia e lui torna a vincere | è primo nella sprint di Motegi Secondo Marquez a un passo dal titolo
Aveva ragione lui, aveva ragione Francesco Bagnaia. Il torinese torna a vincere nella sprint race di Motegi con una gara perfetta: ottima partenza dalla pole e 12 giri sempre in testa. Serviva fare un passo indietro, riavvicinarsi il più possibile alla moto che nel 2024 lo aveva portato a vincere 11 gare lunghe e sei sprint, per tornare davanti a tutti. Persino davanti al dominatore assoluto del campionato, il suo compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez. Allo spagnolo basterà fare massimo sette punti in meno di suo fratello Alex nella gara della domenica per tornare a laurearsi campione del mondo, per la nona volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ducati - retta
Ducati dà retta a Bagnaia e lui torna a vincere: è primo nella sprint di Motegi. Marquez a un passo dal titolo. Nuovo infortunio per Martin
La Ducati GP26? Sarà parente strettissima della GP25 e figlia delle scelte di Marquez in questa stagione. Tranne che per il motore (congelato per regolamento) la Ducati GP26 sarà una moto nuova, anche se strettamente derivata dalla GP25 che sta dominan - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia nervoso: si arrabbia e prende in giro la sua Ducati. I gesti di stizza durante le prove al Mugello - Il piemontese è arrivato al Mugello con grandi aspettative: la speranza è che il Gran Premio ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ultim’ora, Bagnaia via dalla Ducati: che scossone in MotoGP - Il due volte campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia sta vivendo un'annata più complicata del previsto. Si legge su diregiovani.it