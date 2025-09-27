Ducati dà retta a Bagnaia e lui torna a vincere | è primo nella sprint di Motegi Marquez a un passo dal titolo Nuovo infortunio per Martin

Aveva ragione lui, aveva ragione Francesco Bagnaia. Il torinese torna a vincere nella sprint race di Motegi con una gara perfetta: ottima partenza dalla pole e 12 giri sempre in testa. Serviva fare un passo indietro, riavvicinarsi il più possibile alla moto che nel 2024 lo aveva portato a vincere 11 gare lunghe e sei sprint, per tornare davanti a tutti. Persino davanti al dominatore assoluto del campionato, il suo compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez. Allo spagnolo basterà fare massimo sette punti in meno di suo fratello Alex nella gara della domenica per tornare a laurearsi campione del mondo, per la nona volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

