Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Dua Lipa ha licenziato il suo manager David Leavy. Il motivo andrebbe ricercato nella petizione -da lui firmata- che richiedeva che i Kneecap, da sempre sostenitori della causa palestinese, venissero esclusi dal cartellone di Glastonbury. Poco prima dell’ultima edizione del festival britannico, infatti, parte dell’industria musicale aveva firmato una lettera privata destinata al fondatore Michael Eavis, invitandolo a lasciar fuori dalla lineup la band, accusata di essere dalla parte di Hezbollah e Hamas. La popstar non avrebbe digerito la presa di posizione di Leavy e lo avrebbe allontanato perché, dopo aver saputo della petizione, «lo considererebbe un sostenitore della guerra di Israele a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa licenzia il suo manager: aveva firmato una petizione contro i Kneecap