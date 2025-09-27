Droni sulla più grande base militare in Danimarca si ferma l’aeroporto civile di Karup

Copenaghen, 27 settembre 2025 – Nuovo sconfinamento in Danimarca. Droni non identificati hanno sorvolato ieri sera la base militare di Karup, la più grande del Paese, costringendo le autorità a chiudere l’aeroporto civile Midtjylland di che con la base condivide la pista. E’ l’ennesima violazione dello spazio aereo di un Paese Nato denunciata in questi giorni: nella maggior parte dei casi è accertato che si tratta di mezzi russi. Di fronte alle insistenti provocazioni di Mosca, l’Ue ha deciso di accelerare nella realizzazione di un ‘ muro di droni ’ lungo il fianco Est del Continente, allo scopo di sorveglianza e deterrenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Droni sulla più grande base militare in Danimarca, si ferma l’aeroporto civile di Karup

