Droni su una base militare in Danimarca

11.30 Droni non identificati sono stati avvistati volare sopra la più grande base militare della Danimarca. "Uno o due droni sono stati osservati all'esterno e sopra la base aerea" di Karup, affermano fonti militari danesi, spiegando che non è stata accertata la loro provenienza e che non sono stati abbattuti. E' l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità locali definiscono parte di un "attacco ibrido". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it