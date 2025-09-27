Droni su una base militare in Danimarca
11.30 Droni non identificati sono stati avvistati volare sopra la più grande base militare della Danimarca. "Uno o due droni sono stati osservati all'esterno e sopra la base aerea" di Karup, affermano fonti militari danesi, spiegando che non è stata accertata la loro provenienza e che non sono stati abbattuti. E' l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità locali definiscono parte di un "attacco ibrido". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Kiev colpisce la base dei caccia russi. E Mosca lancia 300 droni nella notte
Russia, colpito aeroporto militare di Borisoglebsk, base dei caccia di Mosca, danni a deposito di bombe guidate, neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO
Russia, guerra elettronica alla Nato: l'arma segreta di Putin (con base a Kaliningrad) per disinnescare droni e missilinel Mar Baltico
Francia: droni hanno sorvolato la base militare di Mourmelon-le-Grand #EuropeNews
Svezia, avvistati droni in vicinanza a base navale di Karlskrona
Droni in Danimarca a Karup, la «più grande base militare del Paese». Allarme anche nel campus che ospita gli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze ...
Diretta | Avvistati droni sulla più grande base militare danese: "Non sono stati abbattuti" - Velivoli senza pilota hanno colpito varie zone dell'Ucraina.