Droni russi Zelensky | L' Italia può essere la prossima

27 set 2025

"Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta testando la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: 'Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l'Ucraina?'": il presidente ucraino  Volodymyr Zelensky  lo ha scritto in un post su X, aggiungendo che "questo mira a ridurre gli aiuti all'Ucraina, soprattutto in vista dell'inverno". Si tratterebbe, dunque, di una strategia studiata a a tavolino.  "Novantadue droni erano diretti verso la Polonia - ha proseguito Zelensky -. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

