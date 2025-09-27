"Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta testando la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: 'Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l'Ucraina?'": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha scritto in un post su X, aggiungendo che "questo mira a ridurre gli aiuti all'Ucraina, soprattutto in vista dell'inverno". Si tratterebbe, dunque, di una strategia studiata a a tavolino. "Novantadue droni erano diretti verso la Polonia - ha proseguito Zelensky -. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Droni russi, Zelensky: "L'Italia può essere la prossima"