Droni russi Zelensky avvisa l' Italia | Forse è la prossima Ancora avvistamenti sospetti?Tajani | Non siamo un obiettivo militare
Avvistamenti in Danimarca, Germania, Norvegia e Lituania. Lavrov: noi non c'entriamo, ma guai a chi ci attacca.
Droni russi a Volgograd, tre feriti
Droni russi attaccano città ucraine
Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”
Zelensky, parlando dei droni russi sull'Europa: "92 erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino. L'Italia potrebbe essere la prossima"
Ancora alta tensione nei cieli d'Europa. Mentre la Danimarca denuncia un nuovo sconfinamento di droni, la NATO fa alzare due caccia stanziati in Lituania per la presenza velivoli russi vicino allo spazio aereo della Lettonia.
Droni russi, Zelensky avvisa l'Italia: «Forse è la prossima»: Ancora avvistamenti sospetti, la Ue: «Guerra ibrida» - Avvistamenti in Danimarca, Germania, Norvegia e Lituania.
Zelensky avvisa l'Italia che "potrebbe essere la prossima": cosa intende, c'entrano i droni sull'Ucraina - Il monito di Volodymyr Zelensky all'Europa e all'Italia: secondo il presidente ucraino, Vladimir Putin punta a coinvolgere altre nazioni nella guerra in corso