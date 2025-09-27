Droni non identificati sorvolano la più grande base militare danese | È un attacco ibrido
Nuovo episodio di allarme in Danimarca. Nella serata di ieri, intorno alle 20:15, uno o due droni non identificati sono stati avvistati sopra e attorno alla base aerea di Karup, la più grande installazione militare del Paese. L’episodio, durato alcune ore, è stato confermato oggi dalla polizia locale. «Non possiamo rilasciare informazioni sulla provenienza dei droni», ha dichiarato l’ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, precisando che i velivoli non sono stati abbattuti. I precedenti. Si tratta solo dell’ultimo caso in una serie di episodi simili che, negli ultimi giorni, hanno messo in allerta le autorità danesi. 🔗 Leggi su Open.online
