Droni Mosca | isteria Ue per giustificare la spesa militare

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha criticato duramente i piani dell'Ue per rafforzare le difese contro i droni, affermando che la risposta di Bruxelles all'attraversamento dei confini da parte di velivoli senza pilota non identificati non farà che aumentare le tensioni. "E' chiaro che l'isteria dell'Ue riguardo all'ingresso dei droni nel suo territorio e l'annuncio di progetti di difesa dai nomi altisonanti.

